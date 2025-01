La Svezia apre la caccia al lupo, punta a dimezzarne popolazione

agenzia

Obiettivo è scendere a 170 esemplari,allarme degli ambientalisti

ROMA, 01 GEN – Domani si aprirà la caccia al lupo in Svezia: l’obiettivo del Paese è dimezzare la popolazione di questo predatore in via di estinzione. Lo riporta il Guardian ricordando che il governo svedese ha dato il via libera all’uccisione di cinque intere famiglie di lupi, in una caccia che gli attivisti affermano essere illegale ai sensi della legge Ue. Ai sensi della Convenzione di Berna, le specie protette non possono infatti scendere al di sotto di un livello sostenibile. La popolazione di lupi in Svezia è diminuita di quasi il 20% nel 2022-23 e ora sono 375 gli esemplari registrati. Il calo è dovuto all’aumento della pressione venatoria e il governo ha annunciato che intendeva dimezzare la popolazione, con 170 lupi che diventano il nuovo livello minimo per uno “stato di conservazione favorevole”, invece dell’attuale minimo di 300. I critici affermano che ciò metterà in pericolo la popolazione di lupi, che storicamente ha avuto una fragile roccaforte in Svezia, in parte a causa della caccia eccessiva. La Svezia non ha avuto una popolazione di lupi riproduttori dal 1966 al 1983 e la specie è elencata nel Paese come in pericolo nella lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura.

