agenzia

Il governatore: 'Non ci sono state vittime'

KHARKIV, 22 APR – La torre della televisione di Kharkiv, in Ucraina, è crollata dopo uno raid russo. “Gli occupanti hanno colpito l’infrastruttura televisiva a Kharkiv. Durante l’allarme, i dipendenti erano al riparo. Non ci sono state vittime”, ha riferito il governare della regione, Oleg Synegubov, come riporta Unian.

