La vicepresidente argentina Villarruel va da papa Francesco

Prima visita all'estero per lei, andrà anche in Spagna

BUENOS AIRES, 04 OTT – La vicepresidente dell’Argentina, Victoria Villarruel, incontrerà papa Francesco lunedì 14 ottobre in un’udienza privata nell’Aula Paolo VI della Santa Sede. L’incontro con il sommo pontefice precede una visita che la numero due argentina farà in Spagna, dove parteciperà a una conferenza delle Nazioni Unite sulle vittime del terrorismo e incontrerà il presidente del Senato iberico Pedro Rollán Ojeda. Villarruel partirà per Madrid domenica 6 ottobre dall’aeroporto di Ezeiza a Buenos Aires. “Doveva andare in Spagna, ha chiesto udienza con il Papa ed è stata accolta la sua richiesta”, hanno spiegato al quotidiano La Nación fonti del Senato. È la prima volta da quando ha assunto la vicepresidenza che Villarruel incontra il Santo padre ed è anche il suo primo viaggio ufficiale al di fuori dell’Argentina. Villarruel, di fede cattolica, aveva già incontrato papa Francesco nel 2014. In quell’occasione gli regalò alcune lettere delle vittime della guerriglia argentina di sinistra dei Montoneros e dell’Esercito rivoluzionario del popolo (Erp) oltre a una copia del suo libro ‘Gli altri morti’ (un testo revisionista della storia degli anni Settanta in Argentina).

