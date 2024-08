Lacalle Pou: ‘Sentenza della Corte conferma la frode di Maduro’

agenzia

Per il presidente dell'Uruguay il Venezuela è 'una dittatura'

MONTEVIDEO, 23 AGO – Il presidente uruguaiano Luis Lacalle Pou ha assicurato che la sentenza della Corte suprema di giustizia (Tsj) del Venezuela, che ha ratificato la vittoria di Nicolás Maduro alle elezioni presidenziali del 28 luglio, conferma “la frode denunciata dalla comunità internazionale”. “Il governo di Maduro conferma ciò che la comunità internazionale denuncia: la frode”, ha scritto Lacalle Pou sul suo account X. Per il presidente dell’Uruguay quella venezuelana è “una dittatura che chiude tutte le porte a una vita istituzionale e democratica per il suo popolo”. Di fronte a questo, Lacalle Pou ha sottolineato che “non dobbiamo rimanere in silenzio o cessare di difendere la causa venezuelana”. Una presa di posizione confermata dal ministro degli Esteri uruguaiano Omar Paganini, secondo il quale “la sentenza della Corte suprema di giustizia del Venezuela non è in alcun modo credibile” perché “proclama in modo appellabile la vittoria di Maduro ignorando tutti gli appelli per una verifica dei dati contenuti nei verbali elettorali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA