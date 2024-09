agenzia

'I cittadini americani evitino il Paese per motivi di sicurezza'

WASHINGTON, 21 SET – L’Ambasciata americana in Libano ha portato al massimo il livello d’allerta sul Paese sconsigliando a tutti i cittadini Usa di non viaggiare in Libano per motivi di sicurezza.

