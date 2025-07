L’America Party riaccende lo scontro fra Musk e Bannon

agenzia

L'ex stratega: va deportato. Il miliardario: tornerà in carcere

NEW YORK, 06 LUG – L’America Party di Elon Musk riaccende lo scontro fra il miliardario e Steve Bannon, l’ex controverso stratega della Casa Bianca. “Solo un straniero poteva farlo: un non americano che lancia l’America Party. Non è americano: è del Sud Africa”, ha tuonato Bannon durante il suo podcast quando Musk ha lanciato il sondaggio chiedendo agli americani se volessero un nuovo partito. L’ex stratega si è spinto fino a dire che Musk dovrebbe essere deportato, facendo eco alle innumerevoli occasioni in cui ha chiesto che il miliardario fosse indagato. La riposta di Musk è stata altrettanto dura: “un grasso, ubriaco fradicio chiamato Bannon tornerà in prigione e questa volta per lungo tempo. Ha una vita di crimini da pagare”. Non è la prima volta che il miliardario augura a Bannon di tornare in prigione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA