L’Amerigo Vespucci è arrivata a Tokyo

Prima visita dello storico veliero in Giappone

L’Amerigo Vespucci ha terminato le manovre di ormeggio ed ha attraccato al porto di Tokyo alle 14:40 ora locale (le 7:40 in Italia), in linea con la tabella di marcia. Lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare è nel mezzo del “Tour Mondiale”, iniziato a Genova nel luglio 2023, che la porterà a visitare 31 Paesi, toccando oltre 30 porti in 5 continenti. In poco più di un anno, fino a Tokyo, il veliero ha percorso quasi 30.400 miglia. Nell’ultima tratta, che è stata la più lunga del tour, il Vespucci ha navigato fino al Giappone da Honolulu (Isole Hawaii), percorrendo 3.630 miglia.

