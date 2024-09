Lammy, ‘basta raid su Libano e Israele, troppe vittime civili’

agenzia

Allarme ministro Gb a Onu e G7, 'escalation sarebbe devastante'

LONDRA, 24 SET – Il governo britannico di Keir Starmer “è profondamente allarmato per i missili e i raid arei sul Libano e su Israele” che stanno “causando vittime civili”. Lo afferma sul suo profilo X il ministro degli Esteri di Londra, David Lammy, a margine di un intervento all’Assemblea generale dell’Onu a New York. “Un’ulteriore escalation rischia di avere conseguenze ancor più devastanti”, avverte poi il titolare del Foreign Office, sottolineando “l’appello a entrambe le parti per un immediato cessate il fuoco”: appello da lui richiamato anche in una parallela riunione con gli altri ministri degli Esteri dei Paesi alleati del G7.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA