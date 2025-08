Lanciata la missione Crew 11 con quattro astronauti

Nasa

I nuovi arrivati dovranno eseguire alcuni esperimenti, uno dei quali ha l’obiettivo di studiare l’effetto dell’assenza di peso sullo sviluppo delle cellule staminali

Dopo due rinvii, è partita la missione Crew 11. Dal Kennedy Space Center il razzo Falcon 9 è stato lanciato con la navetta Crew Dragon Endeavour, che affronta il suo sesto volo. A bordo viaggiano astronauti direttialla Stazione Spaziale Internazionale. Sono gli americani Zena Cardman nel ruolo di comandante e il pilota Mike Fincke per la quarta volta nello spazio, il russo Oleg Platonov, e il giapponese Kimiya Yui, alla seconda volta sulla Iss.