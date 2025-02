Lapid, ‘l’Egitto dovrebbe gestire Gaza per 8 anni’

agenzia

La proposta del leader di opposizione israeliana

WASHINGTON, 25 FEB – Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha dichiarato che l’Egitto dovrebbe gestire la Striscia di Gaza per almeno otto anni una volta terminata la guerra, in cambio di un massiccio alleggerimento del debito. “La soluzione è che l’Egitto si assuma la responsabilità della gestione della Striscia di Gaza per otto anni con un’opzione di estensione a 15 anni”, ha detto l’ex primo ministro a un think tank di Washington. “Allo stesso tempo, il suo debito estero sarà ripagato dalla comunità internazionale e dagli alleati regionali”, ha affermato.

