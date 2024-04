L’Argentina denuncia, ‘un blackout nell’ambasciata in Venezuela’

agenzia

Dopo aver accolto membri dell'opposizione, 'siamo preoccupati'

CARACAS, 27 MAR – Il governo di Javier Milei ha denunciato un blackout nell’ambasciata argentina a Caracas, dopo aver dato rifugio a sei membri dell’opposizione del partito fondato da Maria Corina Machado, Vente Venezuela. L’incidente è avvenuto alcune ore prima della chiusura dei termini per la registrazione delle candidature per le presidenziali. In un comunicato, l’ufficio della presidenza argentina ha manifestato “preoccupazione”, mettendo in guardia il governo venezuelano rispetto “a qualsiasi azione deliberata, che ponga in pericolo la sicurezza del personale diplomatico argentino e dei cittadini venezuelani che si trovano sotto protezione”.

