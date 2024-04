L’Argentina presenta la candidatura a socio globale della Nato

agenzia

Il ministro Petri incontra a Bruxelles il segretario Geoana

BUENOS AIRES, 18 APR – Il ministro della Difesa argentino, Luis Petri, ha incontrato oggi a Bruxelles il segretario generale aggiunto della Nato, Mircea Geoana, a cui ha presentato una lettera di intenzioni in cui si sollecita di accogliere l’Argentina come ‘socio globale’ dell’organizzazione. Proveniente dalla Danimarca, dove ha presenziato alla firma dell’acquisto di 24 caccia F-16 Petri, attraverso il suo account X ha confermato di avere “presentato la lettera di intenti che esprime la richiesta dell’Argentina di diventare socio globale di questa organizzazione”. Continueremo a lavorare, ha infine assicurato, “per ripristinare i collegamenti che ci consentano di modernizzare e addestrare le nostre forze secondo gli standard Nato”. Giorni fa lo stesso Petri aveva anticipato in un intervista al quotidiano El Cronista la decisione del governo del presidente Javier Milei di formalizzare la richiesta chiedendo di ottenere la categoria di ‘socio globale’ che la Colombia ha dal 2013. Se la richiesta sarà accettata, l’Argentina accrescerebbe il suo grado di partecipazione al blocco, visto che dal 1997 ha lo status di “alleato extra-Nato”, ottenuto dall’allora presidente Carlos Menem durante la presenza di Bill Clinton alla Casa Bianca.

