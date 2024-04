L’Argentina propone nuovi nomi per le isole Gb nell’Atlantico

agenzia

La Terra del Fuoco chiede il cambio per questioni identitarie

BUENOS AIRES, 15 APR – Il governo della Terra del Fuoco, nel sud dell’Argentina, ha presentato “un progetto per far sì che la Georgia del Sud e le isole Sandwich Australi non vengano più chiamate con i toponimi britannici”. “Isole San Pedro e Isole Esquivel sono i nomi che storicamente corrispondono a questi arcipelaghi, e invitiamo a indagare sulla loro storia affinché ognuno possa trarre le proprie conclusioni sull’enorme contraddizione che esiste con il modo in cui li chiamiamo attualmente”, ha dichiarato il segretario per gli affari internazionali della provincia meridionale argentina, Andres Dachary, aggiungendo che la rettifica riguarda “questioni storiche, culturali e identitarie”. Gli arcipelaghi, situati nel Sud Atlantico e quasi disabitati, sono amministrati dal Regno Unito e rivendicati dall’Argentina. Nel 1982, insieme all’arcipelago delle Falkland, le isole erano state invase dalla giunta militare di Leopoldo Galtieri, per essere poi riconquistate dopo qualche settimana dal governo britannico guidato da Margaret Thatcher.

