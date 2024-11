Larijani, Iran sostiene il Libano nei colloqui per cessate fuoco

agenzia

Consigliere senior della Guida suprema Ali Khamenei a Beirut

ROMA, 15 NOV – L’Iran sosterrà qualsiasi decisione presa dal governo libanese e dalla “resistenza” del Libano negli attuali colloqui per un cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Hezbollah: lo ha affermato Ali Larijani, consigliere senior della Guida suprema Ali Khamenei, oggi in visita a Beirut, come riporta Haaretz.

