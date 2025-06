Las Vegas, omicidio di una coppia mentre era in diretta YouTube

agenzia

Faida nata sui social tra le vittime e il sospettato arrestato

WASHINGTON, 13 GIU – Due persone sono state uccise domenica sera in una sparatoria sulla Strip di Las Vegas, nei pressi delle fontane del Bellagio, mentre trasmettevano in diretta sul loro canale YouTube. Le vittime, Tanisha e Rodney Finley, coniugi di 43 e 44 anni, sono decedute per ferite multiple di arma da fuoco. Secondo la polizia, l’aggressore, il quarantunenne Manuel D. Ruiz, era da tempo coinvolto in una lunga lite online con la coppia, iniziata nel 2023. Ruiz si è consegnato volontariamente alle autorità lunedì mattina e ora è accusato di duplice omicidio. Ha dichiarato di aver agito per legittima difesa, ma gli agenti non hanno trovato armi sulle vittime. Il video, descritto nel rapporto della polizia, mostra Ruiz estrarre la pistola dalla cintura e sparare almeno cinque colpi. Il telefono che effettuava le riprese cade a terra, e la diretta viene successivamente interrotta da un agente. Il figlio della coppia ha chiamato il 911 dopo aver sentito i colpi. Ruiz ha dichiarato agli investigatori che anche lui era in diretta su YouTube la sera dell’aggressione. La sparatoria è avvenuta in uno dei punti più affollati della città, le celebri fontane danzanti che attraggono milioni di visitatori ogni anno.

