Lasciano figlio di 10 anni all’aeroporto per non perdere il volo

agenzia

Allo scalo El Prat di Barcellona, aveva il documento scaduto

ROMA, 02 AGO – Impossibilitato a imbarcarsi su un aereo per un problema con il visto, è stato lasciato dai genitori al terminal dell’aeroporto di Barcellona-El Prat. Protagonista della disavventura un bambino di 10 anni. La vicenda, riportata da diversi media internazionali, sarebbe successa a fine luglio ed è è stata denunciata da una coordinatrice di volo, Lilian, che ha condiviso la sua esperienza su TikTok descrivendo la scena come “completamente surreale”. Il bambino solo nel terminal ha raccontato che i suoi genitori erano a bordo, diretti al loro paese d’origine. La coppia, che viaggiava con un altro figlio, era effettivamente già a bordo dell’aereo. Contattati dal personale aeroportuale la coppia ha giustificato la partenza dicendo che il passaporto del figlio era scaduto e che il suo documento spagnolo richiedeva un visto. Per evitare di perdere il biglietto aereo, i genitori erano quindi saliti a bordo e avevano lasciato il figlio in aeroporto, dopo aver avvisato un parente di andarlo a prendere. E’ intervenuta la Guardia Civil che ha impedito il decollo. I genitori e l’altro figlio sono stati portati alla stazione di polizia, dove era trattenuto il figlio abbandonato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA