L’aspirante governatore della Guayana Esequiba si candida

Presenta il suo piano sul territorio conteso. Voto tra 40 giorni

CARACAS, 13 APR – Neil Villamizar, il candidato a governatore della Guyana Esequiba che il Venezuela ha proclamato suo 24esimo stato, ha presentato ieri il suo piano di gestione nel caso vincesse le elezioni del prossimo 25 maggio. Lo rende noto il sito di Globovisión, televisione in passato vicina all’opposizione e oggi al governo del presidente Nicolás Maduro Moro. “Sono pieno di energia ed entusiasmo per affrontare questo nuovo compito come Governatore della Guyana Esequiba, Dio volendo”, ha detto il militare presentando la sua candidatura per le elezioni del prossimo 25 maggio al Consiglio elettorale venezuelano. Villamizar ha assicurato che cercherà la “trasformazione del modello economico”, con un focus su settori chiave come l’estrazione mineraria, il turismo, l’allevamento, l’agricoltura e la pesca. Il militare era stato presentato dal presidente Nicolás Maduro a Palazzo di Miraflores lo scorso 5 aprile come il candidato per il “grande obiettivo nazionale” di recuperare la sovranità della Guyana Esequiba, territorio di 160.000 chilometri quadrati pari ai due terzi della Guyana rivendicato da Caracas.

