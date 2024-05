L’attentatore di Fico resta in custodia cautelare

agenzia

Pericolo di fuga. Tv slovacca: 'Cintula si dichiara colpevole'

BRATISLAVA, 18 MAG – La Corte penale speciale di Pezinok ha deciso di tenere in custodia cautelare il 71enne Juraj Cintula, accusato di omicidio premeditato nei confronti del premier slovacco Robert Fico. La custodia in attesa del processo è stata decisa per pericolo di fuga e per il rischio che possa commettere altri crimini. Davanti alla Corte Cintula si è dichiarato colpevole, secondo quanto ha riferito la tv slovacca Ta3. Rischia da 25 anni di reclusione fino all’ergastolo.

