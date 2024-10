L’attore Dennis Quaid al comizio di Trump in California

agenzia

Tycoon lo ringrazia per la sua interpretazione nel film 'Reagan'

WASHINGTON, 12 OTT – L’attore Dennis Quaid ha partecipato ieri sera al comizio di Donald Trump a Coachella, in California. Il tycoon lo ha ringraziato dal palco per il suo ruolo nel recente film ‘Reagan’ nel quale interpreta l’ex presidente. “Ti piaceva Reagan?”, ha detto Trump rivolgendosi all’attore. “Doveva piacerti per forza per averlo interpretato così”, ha aggiunto. In un’intervista alla Cnn un mese fa, Quaid, che ha annunciato il suo sostegno a Trump a maggio, ha detto che “i principi di Reagan e quelli di Trump sono molto simili”, sostenendo che il tycoon “lotta per gli americani”.

