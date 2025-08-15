Lavrov arriva in Alaska indossando una felpa con la scritta Cccp

agenzia

Acronimo in cirillico dell'Unione Sovietica

ROMA, 15 AGO – Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov è arrivato in Alaska, in vista dell’incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, indossando una maglia con la scritta Cccp, l’acronimo in cirillico dell’Unione Sovietica. Lo riportano i media internazionali. Lavrov, in un breve scambio con i giornalisti davanti al suo hotel ad Anchorage, ha affermato che molto è stato fatto durante la recente visita a Mosca dell’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e che il Cremlino spera di continuare questa “utile conversazione” al vertice in programma stasera alle 21 italiane. “Non facciamo mai piani in anticipo. Sappiamo di avere argomenti, una posizione chiara e comprensibile. La presenteremo”, ha detto Lavrov.

