Lavrov, ‘è Kiev che non dimostra la capacità di negoziare’

agenzia

'Noi restiamo aperti ai negoziati ma palla non nel nostro campo'

MOSCA, 28 APR – “Restiamo aperti ai negoziati. Ma la palla non è nel nostro campo. Finora, Kiev non ha dimostrato la sua capacità di negoziare”: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov in un’intervista al giornale brasiliano O Globo, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Ria Novosti.

