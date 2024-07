Lavrov, ‘formula Zelensky non è la base per trattativa di pace’

agenzia

'Occidente ignora Mosca sull'Ucraina e spera che capitoliamo'

ROMA, 27 LUG – Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha dichiarato che la sola formula di Zelensky non può essere accettata come base per una trattativa di pace, aggiungendo che l’Occidente continua a “ignorare” la posizione di Mosca sull’Ucraina, sperando in una capitolazione, che invece non ci sarà. Ripreso dalle agenzie russe Tass, Interfax e Ria Novosty a Vientiane, in Laos a margine della riunione ministeriale dell’Asean, Lavrov ha detto di essere stato informato dal suo omologo cinese Wang Yi dell’incontro a Pechino con il capo della diplomazia ucraina, Dmytro Kuleba. “Sentiamo che non è cambiata la posizione cinese”, che “è concentrata sulle cause sottostanti il conflitto” in Ucraina, e che Pechino è “predisposta verso una politica multilaterale”, compresa la tenuta di eventi e conferenze multilaterali, “a condizione che questi eventi siano accettabili per tutte le parti, e solo se tutte le iniziative sono messe in agenda. Si tratta di un rifiuto a lavorare basandosi sulla sola formula di pace di Zelensky”, ha detto Lavrov, citato da Interfax. In Occidente “tutti ignorano ciò che stiamo dicendo e continuano a chiederci di avere un approccio costruttivo – continua Lavrov, citato stavolta dalla Tass – , che nella loro concezione significa la (nostra) capitolazione. Ma non ci sarà nulla del genere, perché tutti gli obiettivi della ‘operazione militare speciale’ (in Ucraina) saranno raggiunti, e su questo non ci sono dubbi”. Secondo Lavrov, Putin “ha ripetuto più volte che Zelensky ha proibito a se stesso e a tutti i suoi addetti, con un decreto firmato due anni fa, di negoziare con la Russia. Malgrado gli appelli ad annullare quel decreto, “nulla del genere è accaduto”, ha ribadito il capo della diplomazia russo in una conferenza stampa a Vientiane. Citato da Ria Novosty, Lavrov ha aggiunto che “le numerose proposte di pace emerse di recente per risolvere il conflitto in Ucraina sono dovute al fatto che l’Occidente ha cominciato a rendersi conto dell’impossibilità di sconfiggere Mosca”, e della crescente coscienza della “inutilità di Zelensky e del suo regime”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA