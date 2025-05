Lavrov, neutralità Ucraina richiesta cruciale della Russia

agenzia

"Deve essere soddisfatta per la soluzione del conflitto"

MOSCA, 28 MAG – La neutralità dell’Ucraina è “una delle richieste cruciali della Russia” per arrivare a una soluzione negoziata del conflitto. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato dalla Tass. Il capo della diplomazia di Mosca ha affermato che “l’impegno nella dichiarazione di indipendenza dell’Ucraina ad uno status neutrale” rese possibile il riconoscimento del Paese come Stato indipendente da parte della Russia e della comunità internazionale. “Ritornare a questa promessa giurata”, secondo Lavrov, “è una delle richieste cruciali della Russia che deve essere soddisfatta come parte di ogni soluzione” al conflitto.

