Lavrov, ‘qualsiasi aggressione avrà una risposta decisa’

agenzia

Il ministro russo all'Onu respinge le accuse Nato e Ue

NEW YORK, 27 SET – “La Russia viene accusata di aver quasi pianificato un attacco contro i Paesi della Nato e dell’Unione Europea. Il presidente Putin ha ripetutamente smentito queste provocazioni. La Russia non ha mai avuto e non ha tali intenzioni. Tuttavia, qualsiasi aggressione contro il mio Paese incontrerà una risposta decisa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov parlando all’Assemblea Generale dell’Onu.”Non abbiamo niente da nascondere. Gli incidenti succedono, ma non abbiamo mai preso di mira con droni o missili paesi in Europa o della Nato. Comunque siamo sempre aperti ad una conversazione franca”, ha aggiunto. Lavrov ha poi accusato l’Occidente di “sabotare” la diplomazia in Iran, in riferimento al ritorno delle sanzioni per il programma nucleare di Teheran. Ha anche accusato Israele di voler “far saltare in aria” il Medio Oriente, condannando “il suo uso illegale della forza contro i palestinesi”.

