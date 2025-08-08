Le condizioni di Putin per fermare la guerra: «Alla Russia Donbass e Crimea»

il conflitto

Il Piano rivelato da Bloomberg. Il leader del Cremlino ha informato i suoi partner asiatici

Gli Stati Uniti e la Russia puntano a raggiungere un accordo per fermare la guerra in Ucraina che consentirebbe a Mosca di mantenere il territorio ottenuto durante la sua invasione militare, di fatto congelando la guerra e aprendo la strada a un cessate il fuoco.

Lo riporta Bloomberg citando fonti, secondo le quali Washington è al lavoro per assicurarsi il consenso di Kiev e degli alleati europei. Putin sta chiedendo che Kiev ceda l’intera aerea est del Donbass e la Crimea. In base all’intesa su cui si lavora, la Russia sospenderebbe la sua offensiva nel Kherson e nell’area diZaporizhzhia sulle attuali linee di battaglia.