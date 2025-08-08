il conflitto
Le condizioni di Putin per fermare la guerra: «Alla Russia Donbass e Crimea»
Il Piano rivelato da Bloomberg. Il leader del Cremlino ha informato i suoi partner asiatici
Gli Stati Uniti e la Russia puntano a raggiungere un accordo per fermare la guerra in Ucraina che consentirebbe a Mosca di mantenere il territorio ottenuto durante la sua invasione militare, di fatto congelando la guerra e aprendo la strada a un cessate il fuoco.
Lo riporta Bloomberg citando fonti, secondo le quali Washington è al lavoro per assicurarsi il consenso di Kiev e degli alleati europei. Putin sta chiedendo che Kiev ceda l’intera aerea est del Donbass e la Crimea. In base all’intesa su cui si lavora, la Russia sospenderebbe la sua offensiva nel Kherson e nell’area diZaporizhzhia sulle attuali linee di battaglia.
Il presidente russo Vladimir Putin intanto ha tenuto colloqui con i partner in vista di un possibile vertice con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il Cremlino ha comunicato che Putin ha informato telefonicamente il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev e il suo omologo kazako Kassym-Jomart Tokayev dei suoi colloqui con l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, tenuti a Mosca l'altroieri. Entrambi i leader si sono dichiarati favorevoli agli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina, iniziata con l'invasione russa su vasta scala nel febbraio 2022. Secondo quanto riportato da Minsk e Pechino, Putin ha anche parlato al telefono con il leader bielorusso Alexander Lukashenko e il presidente cinese Xi Jinping. Né gli Stati Uniti né la Russia hanno fornito informazioni sulle proposte avanzate da Witkoff a Mosca per porre fine al conflitto. Tuttavia, il primo vertice tra i leader statunitensi e russi dal 2021 è stato concordato e potrebbe aver luogo nei prossimi giorni. Non è ancora stata indicata la sede.