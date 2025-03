Le forze speciali di Haftar addestrate in Bielorussia

agenzia

Consegna dei diplomi dopo una visita del generale a Minsk

IL CAIRO, 01 MAR – Un “nuovo contingente del Battaglione Forze Speciali” libiche, il “36/o Sa’iqa”, del generale Khalifa Haftar ha “completato con successo corsi di formazione avanzata nella Repubblica di Bielorussia”. Lo riferisce su Facebook l’Ufficio stampa dell’Esercito nazionale libico di cui Haftar è comandante generale dando conto di una cerimonia di consegna di diplomi. Haftar era stato in visita in Bielorussia il 17 febbraio, come documentò con immagini sempre su Facebook il “Comando Generale delle Forze Armate Arabe Libiche”. La cerimonia è stata presieduta dal “capo di Stato Maggiore delle Forze di Terra, il generale di corpo d’armata Saddam Haftar”, precisa il post riferendosi implicitamente a uno dei figli del leader militare libico. “L’iniziativa si inserisce nell’attuazione delle direttive del comandante in capo delle forze armate, maresciallo Khalifa Aboulqasem Haftar, volte a migliorare l’efficienza delle unità militari e a rafforzarne la prontezza operativa attraverso programmi di sviluppo che contribuiscono alla formazione del personale militare secondo i più recenti standard”, conclude la nota.

