Le Frecce Tricolori arrivano a Ny, sorvolo sul fiume Hudson

agenzia

Pattuglia acrobatica italiana continua il tour in Nord America

NEW YORK, 06 AGO – Le Frecce Tricolori arrivano nella città di New York. Dieci aerei della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana effettueranno un sorvolo sopra la città lungo il fiume Hudson e su Liberty Island, dove si trova la Statua della Libertà, nel pomeriggio dell’8 agosto. “L’evento – ha spiegato all’ANSA il colonnello Stefano Pietropaoli, comandate del North America Tour – inizierà con la formazione in volo da Fort Lee (dove inizia il ponte di Washington che collega il New Jersey a Manhattan, ndr) fino al ponte di Verrazzano, poi faremo il percorso all’inverso. Ad un certo punto si uniranno a noi anche i Thunderbirds, il nostro equivalente americano. Sarà un’occasione per celebrare la collaborazione tra le due squadre acrobatiche”. Prima di arrivare a New York, le Frecce Tricolori sorvoleranno il cielo sopra Filadelfia, in particolare il centro della città dell’amore fraterno e il Museum of Art. La Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan), il cui nome ufficiale è 313/o Gruppo Addestramento Acrobatico, con sede a Rivolto in Friuli Venezia Giulia, è in Nord America, tra Stati Uniti e Canada, da giugno per celebrare il 100/o anniversario dell’Aeronautica Militare Italiana (nel 2023, ndr) e anche per festeggiare con gli amici canadesi il centesimo compleanno della Royal Canadian Air Force. Le Frecce Tricolori, che si sono già esibite anche a Los Angeles con l’arrivo della Vespucci, mancavano dagli Usa da oltre trent’anni, dai tempi della missione, ‘Columbus 92’. L’attuale tour in Nord America si concluderà ad inizio settembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA