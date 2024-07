Le Maire, ‘non un voto al Rn, un pericolo per la Repubblica’

agenzia

Ministro: 'Ributtante rimettere in discussione doppi passaporti'

PARIGI, 02 LUG – ”Smettiamola di girarci intorno. Il Rassemblement National è un pericolo per la Repubblica. Rimettere in discussione la lealtà dei cittadini francesi con doppio passaporto è ributtante. Tornare sullo ius soli per lo ius sanguinis è un insulto al nostro spirito universale”: lo scrive in un messaggio pubblicato su X il ministro francese dell’Economia e numero due del governo macronista, Bruno Le Maire. Il ministro invita ”a fare il conto” di tutti quei cittadini con doppio passaporto, ad esempio francese ed italiano, di cui ”in questo modo avremmo perso il contributo alla grandezza della Francia”. ”Non un solo voto deve andare al Rassemblement National”, avverte Le Maire a meno di una settimana delle elezioni politiche anticipate del 7 luglio che vedono l’estrema destra lepenista col vento in poppa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA