Le onde raggiungono la strada sul lungomare di Rio de Janeiro

Squadre del comune carioca ripuliscono l'avenida Delfim Moreira

RIO DE JANEIRO, 17 MAG – Le forti onde che da un paio di giorni sferzano la spiaggia di Rio de Janeiro, nelle prime ore del mattino hanno raggiunto la strada in alcuni punti del quartiere di Leblon, al confine con Ipanema, trascinando sabbia e detriti sull’avenida Delfim Moreira. La Marina prevede che le onde raggiungano i 3 metri di altezza e sconsiglia di fare il bagno in mare. L’allerta è valida fino alle 9 di sabato. Squadre della nettezza urbana del comune carioca sono subito intervenute per ripulire il manto stradale. Dopo la pioggia dei giorni scorsi, le previsioni meteo sono in miglioramento.

