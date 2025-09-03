Le Pen largamente in testa nel caso di elezioni anticipate

agenzia

Sinistra cala ma va meglio se è divisa. Crollano i macroniani

PARIGI, 03 SET – Il Rassemblement National di Marine Le Pen arriverebbe ampiamente in testa nel caso di scioglimento del Parlamento e di convocazione di nuove elezioni politiche in Francia. Lo rivela un sondaggio pubblicato da Le Figaro, in cui i partiti della coalizione che sostiene il governo attuale appaiono in netto ripiego. A 5 giorni dal voto di fiducia che con ogni probabilità farà cadere il governo di François Bayrou, un nuovo scioglimento anticipato delle camere, il secondo in due anni, condurrebbe ad elezioni legislative. Nelle quali, l’unione delle destre estreme, il RN di Marine Le Pen e lUDR di Eric Ciotti, arriverebbe in testa con il 32-33%, sia che la sinistra si presenti unita (come un anno fa con il NFP, il Nuovo Fronte Popolare, che poi si è sciolto), sia che i partiti della gauche si presentino ognuno per sé. Nel caso di un nuovo Fronte Popolare, improbabile viste le distanze fra i socialisti e La France Insoumise, quest’ultimo otterrebbe il 25% dei voti. Uno in meno del 26 che raggiungerebbero i partiti della gauche singolarmente. Netta la caduta del campo dei macroniani, che finirebbe al terzo posto con il 15% dei voti. Il sondaggio non tiene ovviamente conto del secondo turno, quando le forze in campo possono unirsi per fare blocco contro l’avversario, come accadde un anno fa con il “Fronte Repubblicano”. L’alleanza riuscì ad avere la meglio sull’estrema destra con la strategia delle desistenze per favorire, in ogni circoscrizione, chi si presentava contro il Rassemblement National.

