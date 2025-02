Leader dei Proud Boys guarda alla politica, ‘voglio candidarmi’

agenzia

Enrique Tarrio non ha ancora deciso a quale carica

NEW YORK, 07 FEB – Enrique Tarrio, il leader dei Proud Boy, intende candidarsi per una carica pubblica. Incassata la grazia da Donald Trump e da poco scarcerato, Tarrio intende scendere in politica nel 2026 o nel 2028 ma non ha ancora deciso per quale carica. “L’ultima volta che sono stato qui in onda, ho detto che mi sarei preso del tempo e – ha detto in un’intervista a Newsmax -avrei pensato davvero a cosa avrei voluto fare. Penso che il futuro sia in politica. Penso che prenderò in seria considerazione la possibilità di candidarmi per un carica nel 2026 o nel 2028”.

