Leader Hamas, ‘l’Iran continuerà a sostenere la Palestina’

Haniyeh:Fin quando bandiera vittoria non sarà su moschea Al-Aqsa

TEHERAN, 22 MAG – “Siamo sicuri che l’Iran continuerà a sostenere la nazione palestinese con le sue politiche, le sue strategie e i suoi valori fino a quando la bandiera della vittoria non sarà innalzata sulla moschea di Al-Aqsa”: lo ha detto il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, nel suo discorso alla cerimonia di addio per Ebrahim Raisi. Haniyeh ha fatto riferimento al suo recente incontro con Raisi a Teheran e ha aggiunto: “Il defunto presidente ha sottolineato il sostegno dell’Iran alla resistenza e ha affermato che la questione palestinese non è politica e che la nazione islamica utilizzerà tutte le sue capacità per liberare la Palestina”. “Il presidente Raisi ha anche affermato che il movimento di resistenza, come primo fronte della resistenza dei musulmani, è una scelta strategica per concretizzare la liberazione – ha aggiunto il leader di Hamas -. Ha elogiato l’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, definendolo ‘una battaglia che ha preso di mira il cuore del regime sionista’”, ha detto Haniyeh

