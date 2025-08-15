Leader Hezbollah, disarmarci può portare alla guerra civile

agenzia

'Il governo consegnerà il Libano a Israele ma ci difenderemo'

BEIRUT, 15 AGO – La decisione del governo libanese di disarmare Hezbollah prima della fine dell’anno potrebbe portare ad una guerra civile. Il monito è arrivato dal leader del movimento sciita, Naim Qassem, in un discorso diffuso dalla tv Al Manar. Qassem ha denunciato che con questa mossa il governo consegnerà il Paese a Israele, ma allo stesso tempo ha avvertito che Hezbollah è pronto a “dare battaglia” per preservare il proprio arsenale. Il suo discorso alla tv è avvenuto dopo un incontro con un alto funzionario della sicurezza dell’Iran, sponsor principale di Hezbollah.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA