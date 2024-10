Leader Hezbollah, l’Iran ci sostiene, non chiede nulla in cambio

agenzia

Il nostro obiettivo è proteggere il Libano

ROMA, 30 OTT – “Non stiamo combattendo per nessun obiettivo se non per proteggere il nostro Paese, per sostenere i palestinesi, per impedire che Israele e gli Usa prendano il controllo del nostro Paese. L’Iran ci sostiene nel nostro progetto e non vuole nulla in cambio. Accoglieremo con favore qualsiasi sostegno da parte di qualsiasi Paese arabo per condurre la nostra lotta”. E’ un passo del discorso del nuovo leader di Hezbollah Naim Qassem. Lo riporta il quotidiano libanese L’Orient Le Jour. “Ringraziamo i fronti che ci sostengono, soprattutto quelli in Iraq e nello Yemen”, ha aggiunto..

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA