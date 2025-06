Leader opposizione Ungheria a Pride,non cedete alle provocazioni

agenzia

Magyar: 'Se qualcuno si farà male la colpa è di Orban'

ROMA, 28 GIU – “Chiedo a tutti di non cedere ad alcuna provocazione. Se qualcuno oggi a Budapest si farà male, solo Viktor Orbán ne sarà responsabile”: lo scrive sui social Peter Magyar, il principale oppositore del premier ungherese e sfidante alle prossime politiche. “Il nostro Paese – afferma – non può più avere un primo ministro che non protegga e rappresenti tutti gli ungheresi. Il compito di un leader di un Paese non è incitare all’odio, ma seppellire le trincee. Non dovrebbe dividere e incitare, ma tendere una mano e proteggere tutti i nostri compatrioti”.

