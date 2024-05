Leader opposizione Venezuela, ‘impedito votare a 10 mln persone’

agenzia

Machado: 'Le elezioni no saranno trasparenti'

CARACAS, 20 MAG – “Almeno 10 milioni di venezuelani con diritto di voto” non potranno votare perché il governo “non ha permesso loro di registrarsi”: lo ha detto la principale leader dell’opposizione, María Corina Machado, in vista del voto del 28 luglio aggiungendo che “in Venezuela non esistono elezioni trasparenti”. “Non possiamo dire che si tratti di un’elezione libera o equa, perché i venezuelani non possono votare per il candidato che hanno scelto alle primarie”, ha detto alla Cnn Machado, che non ha potuto candidarsi, perché interdetta da cariche pubbliche per 15 anni, pur avendo vinto le primarie dell’opposizione. Al suo posto è stato scelto Edmundo González Urrutia come candidato unitario delle opposizioni. “Tuttavia, noi venezuelani siamo determinati ad avanzare su questa strada, superando tutti gli ostacoli”, ha aggiunto l’ex deputata conservatrice, che assicura di non poter prendere l’aereo, di trovarsi le strade “bloccate” e gli alberghi dove dovrebbe soggiornare per le tappe della campagna elettorale chiusi con la scusa di questioni fiscali. Machado ha precisato che sui 10 milioni di venezuelani che non potranno votare circa 4 milioni e mezzo vivono all’estero.

