Leader partito opposizione, ‘300mila in piazza a Istanbul’

agenzia

Protesta contro l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu

ISTANBUL, 21 MAR – Il leader del maggior partito di opposizione Chp ha affermato che 300mila persone partecipano alla manifestazione sotto il comune di Istanbul per protestare contro l’arresto di Ekrem Imamoglu, il sindaco della città sul Bosforo, in custodia per corruzione e terrorismo. “Se provocate con gas lacrimogeni e veicoli di sicurezza, sarete responsabili di tutto ciò che accadrà qui, signor prefetto! Siamo qui con 300 mila persone!”, ha detto Ozgur Ozel durante la protesta, che è stata vietata, dopo che si erano verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, riferiscono i media turchi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA