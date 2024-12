Leader ribelli Jolani a Cnn, ‘obiettivo è rovesciare il regime’

agenzia

Capo jihadisti: 'Siria merita sistema di governo istituzionale'

ROMA, 06 DIC – Abu Mohammad al-Jolani, leader della milizia jihadista Hts che guida l’opposizione armata in Siria, ha affermato, nella prima intervista da anni alla Cnn, che l’obiettivo dei ribelli filoturchi è di rovesciare il regime di Bashar al-Assad . L’intervista è stata fatta, fa sapere la Cnn in una località segreta della Siria, proprio mentre Hts conquistava Hama. “L’obiettivo della rivoluzione è il rovesciamento di questo regime. È nostro diritto usare tutti i mezzi disponibili per raggiungere tale obiettivo”, ha affermato al-Jolani. “La Siria merita un sistema di governo istituzionale, non uno in cui un singolo sovrano prende decisioni arbitrarie”.

