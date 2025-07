L’Ecuador celebra l’estradizione in Usa del narcoboss ‘Fito’

agenzia

Il post sui social del presidente Noboa: 'A mai più rivederci'

QUITO, 21 LUG – Il presidente ecuadoriano, Daniel Noboa, ha celebrato l’estradizione negli Stati Uniti di José Adolfo Macías Villamar, detto ‘Fito’, boss del gruppo criminale Los Choneros. La consegna del maggiore narcotrafficante dell’Ecuador alla giustizia americana, avvenuta ieri su un volo speciale del Dipartimento di giustizia Usa diretto a New York, è stata sottolineata dal leader conservatore come un passo fondamentale nella sua offensiva contro la criminalità organizzata. “A mai più rivederci, ‘Fito'”, ha scritto Noboa sui suoi account social pochi minuti dopo la conferma dell’arrivo del detenuto all’aeroporto MacArthur di Long Island. Nello stesso post, il capo dello Stato ha attribuito l’estradizione alla volontà popolare espressa nel referendum dell’aprile 2023, in cui gli ecuadoriani hanno votato per eliminare il divieto costituzionale che impediva la consegna di connazionali ricercati da tribunali stranieri. “Grazie al popolo che ha detto sì alle urne, questa estradizione è (diventata) possibile”, ha sottolineato Noboa. L’estradizione di Fito arriva tre settimane dopo la sua cattura a Manta, dove è stato trovato in un bunker sotterraneo.

