L’Ecuador concede un’amnistia ai venezuelani irregolari

agenzia

È una misura straordinaria in considerazione della crisi in atto

QUITO, 23 AGO – Il governo dell’Ecuador ha emesso un decreto straordinario che garantirà un’amnistia migratoria a migliaia di venezuelani irregolari nel Paese. La misura, oltre a regolarizzare i migranti che sono da tempo in Ecuador, permetterà alle istituzioni di gestire meglio l’atteso nuovo flusso migratorio a seguito della crisi politica scoppiata in Venezuela dopo le elezioni presidenziali dello scorso 28 luglio. Il decreto 370 non solo garantirà un permesso di soggiorno temporaneo ai nuovi arrivati ma anche a chi, in passato, se lo era visto negato. Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), l’Ecuador è il quinto Paese dell’America Latina con il maggior numero di venezuelani, oltre 444 mila, dopo Colombia, Perù, Cile e Brasile. Negli ultimi sei anni sono transitati per l’Ecuador circa due milioni di venezuelani che, in parte, si sono poi spostati in altri Paesi dell’America latina o negli Stati Uniti.

