Legali, ‘180 fermati a Istanbul per proteste del 1 maggio’

agenzia

Blindato il centro della città per evitare manifestazioni

ISTANBUL, 01 MAG – L’associazione degli avvocati turca Chd ha denunciato che almeno 180 persone sono state fermate dalle forze dell’ordine a Istanbul per avere tentato di raggiungere la centrale piazza Taksim in occasione del primo maggio, dove sono state vietate manifestazione di massa e l’area è stata chiusa dalle forze dell’ordine con barricate. Il centro della città è blindato e tutte le principali vie che portano a Taksim sono state bloccate dalle forze di polizia fin dal mattino, mentre sono anche state chiuse le fermate delle linee metropolitane e dei tram che si avvicinano o passano per il quartiere centrale di Beyoglu.

