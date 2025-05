Leggenda basket, presidente di Harvard è come Rosa Parks

agenzia

Abdul-Jabbar, 'tiranni minacciano l'indipendenza accademica'

NEW YORK, 29 MAG – La leggenda del basket Kareem Abdul-Jabbar ha paragonato il presidente di Harvard Alan Garber all’attivista per i diritti civili Rosa Parks per come ha guidato la resistenza dell’ateneo contro le minacce dell’amministrazione Trump. “Quando una amministrazione tirannica ha cercato di bullizzare e minacciare Harvard perchè rinunci alla sua indipendenza accademica e al free speech, il presidente Garber ha respinto queste pressioni illegali proprio come Rosa Parks sfidò nel 1955 il peso del razzismo”, ha detto il gigante della Nba ricevendo da Harvard una laurea ad honorem.

