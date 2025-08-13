L’esercito israeliano approva il piano per una nuova offensiva su Gaza: prime incursioni dell’Idf

MEDIO ORIENTE

Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), generale Eyal Zamir, ha approvato le “linee guida fondamentali” della futura offensiva dell’esercito per conquistare Gaza City. Lo hanno annunciato le Idf, aggiungendo che l’approvazione è avvenuta al termine di una riunione con i vertici militari e dello Shin Bet. La scorsa settimana, il governo israeliano ha approvato l’operazione per espandere il controllo della Striscia di Gaza nella principale città dell’enclave.

Le Idf stanno “eseguendo incursioni aggressive” a Gaza City. Lo ha dichiarato all’Afp il direttore dell’ufficio stampa del governo di Hamas a Gaza, Ismail al-Thawabta, denunciando una “pericolosa escalation” da parte di Israele.