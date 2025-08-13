MEDIO ORIENTE
L’esercito israeliano approva il piano per una nuova offensiva su Gaza: prime incursioni dell’Idf
Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), generale Eyal Zamir, ha approvato le “linee guida fondamentali” della futura offensiva dell’esercito per conquistare Gaza City. Lo hanno annunciato le Idf, aggiungendo che l’approvazione è avvenuta al termine di una riunione con i vertici militari e dello Shin Bet. La scorsa settimana, il governo israeliano ha approvato l’operazione per espandere il controllo della Striscia di Gaza nella principale città dell’enclave.
Le Idf stanno “eseguendo incursioni aggressive” a Gaza City. Lo ha dichiarato all’Afp il direttore dell’ufficio stampa del governo di Hamas a Gaza, Ismail al-Thawabta, denunciando una “pericolosa escalation” da parte di Israele.
Queste incursioni si stanno verificando "in particolare nel quartiere di Zeitoun" e nell'area intorno Tal al-Hawa e sono "accompagnate da intensi bombardamenti, cerchi di fuoco e demolizioni di case", ha affermato il funzionario, sottolineando che queste operazioni "si sono intensificate questa settimana"."Queste aggressioni rappresentano una pericolosa escalation mirata a imporre una nuova realtà sul terreno con la forza, attraverso la politica della terra bruciata", ha aggiunto al-Thawabta.