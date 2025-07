L’Eurocamera boccia la sfiducia a von der Leyen

Mondo

La mozione di censura respinta con 360 no, 175 sì e 18 astenuti

L’Eurocamera ha bocciato la mozione di sfiducia contro la Commissione Ue guidata dalla presidente von der Leyen con 360 voti contrari, 175 sì e 18 astenuti. Al voto hanno partecipato 553 eurodeputati. Per passare, la mozione presentata dal conservatore rumeno Piperea avrebbe dovuto incassare 360 voti afavore e i due terzi dei voti espressi. Fratelli d’Italia e la maggioranza di Ecr non hanno partecipato al voto: ‘Non è la nostra battaglia’. A favore della sfiducia si sono espressi invece gli eurodeputati di Lega e 5 Stelle. In pochi mesi la cosiddetta maggioranza Ursula ha perso 10 voti al Parlamento europeo, passando dai 370 consensi incassati quando la Commissione si insediò alla fine dell’anno scorso agli attuali 360. Di fatto esattamente la metà dei 720 eurodeputati di cui è composta l’Eurocamera.

