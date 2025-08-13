L’Europa assediata dal fuoco: centinaia di incendi in diversi stati. In Albania un canadair italiano

l'emergenza

Due morti nei roghi in Spagna

L’Europa meridionale è stretta nella morsa del fuoco: in Spagna, Portogallo, Grecia, Albania e Montenegro non si contano i roghi e si registrano vittime, almeno una in Albania e due in Spagna. Altri sono ricoverati in ospedale per ustioni o problemi respiratori. Molte le persone che hanno dovuto abbandonare case e alberghi per sfuggire al fumo e alle fiamme.

In Spagna, nella comunità autonoma di Castiglia e León, la furia delle fiamme ha causato l’evacuazione, a scopo preventivo, di circa seimila persone e ha colpito la vegetazione de Las Médulas, antico sito minerario romano patrimonio Unesco. Finora due persone hanno perso la vita a causa di roghi: una nella provincia di Madrid e una in quella di Leon, mentre sette persone sono state ricoverate in ospedale per ustioni (quattro sarebbero in condizioni critiche), stando a quanto diffuso dalle autorità spagnole.

Decine di roghi sono divampati anche in Portogallo, cinque dei quali stanno colpendo il nord e il centro del Paese, nonostante lo sforzo di oltre 1.800 pompieri sul posto. Uno degli incendi più impegnativi è quello di Trancoso, nel distretto di Guarda, attivo da sabato, mentre un altro, scoppiato nella provincia di Arganil, sta minacciando il borgo di Piódão, nel distretto di Coimbra, meta rinomata tra i turisti per le sue casette in pietra di granito e scisto.

Continua lo sforzo titanico dei pompieri anche in Grecia, attraversata da decine di roghi. Uno dei più preoccupanti è arrivato fino ai sobborghi di Patrasso, terza città del Paese, nel Peloponneso, e ha causato l’evacuazione di oltre venti centri abitati, di un ospedale pediatrico e di una casa di riposo.