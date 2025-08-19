L’ex commissaria Ue Vestager si reinventa testimonial di scarpe

agenzia

Odiata da Trump ispirò Borgen.Il suo slogan: 'Chi ha il potere?'

BRUXELLES, 19 AGO – Margrethe Vestager, l’ex Commissaria europea danese che ispirò la serie tv “Borgen”, torna alla ribalta come testimonial di una linea di scarpe che prende il suo nome. Celebre per essere riuscita a condannare Apple a una multa di 14 miliardi di dollari per agevolazioni fiscali illegali, bollata da Trump come “la signora delle tasse”, in questi giorni compare su alcuni maxi-cartelloni nelle strade di Copenaghen: seduta sorridente con un vestito comodo, i capelli brizzolati, gli stivaletti ai piedi e accanto lo slogan “Chi ha il potere?”. Lo scrive Politico.Eu raccontando che l’azienda che l’ha scelta, pur essendo fondata da una designer danese, Frederikke Antonie Schmidt, ha qualcosa d’italiano, a partire dal nome, Roccamore, un neologismo frutto dell’unione tra ‘Roccaforte’ e ‘Amore’, per sintetizzare che le loro scarpe sono comode, forti, ma anche femminili. Ma no solo, la sua creatrice ha studiato a Polimoda, la scuola di Firenze, classificata tra i primi dieci Istituti di Moda al mondo e le calzature vengono prodotte in Italia e in Portogallo. Secondo la nota informativa dell’azienda, il modello dedicato a Vestager è stato “creato come tributo a lei e a tutte le donne che si fanno avanti quando la responsabilità è maggiore. È per coloro che osano stare nell’occhio del ciclone, che decidono un nuovo programma e fanno tutto questo con stile e a testa alta”. Il suo stivaletto, disponibile nei colori rovere, bordeaux e nere, 3.100 corone danesi al paio, pari a circa 415 euro, fa parte della “Power Collection” di Roccamore, che comprende anche calzature ispirate a Camilla Ley Valentin, co-fondatrice del sistema di gestione delle code online Queue-it, e a Marianne Dahl del Boston Consulting Group.

