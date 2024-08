‘L’ex first lady argentina mi chiese aiuto per percosse prese’

agenzia

Deposizione shock della segretaria dell'ex presidente Fernandez

BUENOS AIRES, 23 AGO – Duro colpo giudiziario per Alberto Fernández nella causa per violenze domestiche e di genere avviata dalla moglie Fabiola Yáñez: la segretaria particolare dell’ex presidente argentino, María Cantero, testimoniando in tribunale ha ammesso che i messaggi in cui l’ex ‘first lady’ chiedeva aiuto per le percosse ricevute sono veri. Cantero ha risposto a tutte le domande poste dall’accusa e non ha esitato a riconoscere le immagini che Yañez le aveva inviato con espliciti segni di violenza sul suo corpo. La donna, che ha detto di conoscere Fernández da 35 anni, ha confermato che la consorte dell’ex leader peronista (centrosinistra) le aveva raccontato di essere stata picchiata periodicamente. Anche la giornalista Alicia Barrios, vicina a Yáñez, ha confermato che la vittima soffriva di “abuso emotivo”, pur ammettendo di non aver visto Fernández picchiare la compagna.

