L’ex governatore Cuomo si candida a sindaco di New York

agenzia

Andrew sfida Eric Adams dopo lo scandalo delle molestie del 2021

NEW YORK, 01 MAR – L’ex governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo si è candidato a sindaco della Grande Mela in vista delle primarie di aprile per il posto occupato attualmente dal dem (ma filo-trumpiano) Eric Adams. L’ingresso del figlio di Mario Cuomo lo posiziona come frontrunner a dispetto dello scandalo delle molestie sessuali che nel 2021 lo costrinse alle dimissioni.

