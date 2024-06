L’ex presidente sudafricano Zuma contesta i risultati del voto

agenzia

'Le elezioni del 2024 sono state truccate'

JOHANNESBURG, 16 GIU – L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma ha annunciato oggi che il suo partito continuerà a contestare i risultati delle ultime elezioni generali, che secondo lui sono state “truccate”. “Le elezioni del 2024 sono state truccate”, ha detto il portavoce del suo partito MK, Nhlamulo Ndhlela, leggendo un discorso a nome di Zuma. “Abbiamo incaricato il nostro team legale di adottare tutte le misure possibili, sia in Sudafrica che a livello internazionale, per garantire che sia fatta giustizia”, ;;ha aggiunto. L’82enne ex presidente sedeva in silenzio mentre veniva letto il suo discorso, rispondendo di tanto in tanto alle domande dei giornalisti. MK è arrivato terzo alle elezioni, con il 14,6% dei voti e 58 seggi in Parlamento. “Quando arriverà il momento, chiederemo al nostro popolo di manifestare pacificamente il suo malcontento per queste ingiustizie, nelle strade, nei tribunali e persino in Parlamento, finché le nostre rimostranze non saranno affrontate”, ha aggiunto.

