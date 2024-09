L’ex presidente uruguaiano ‘Pepe’ Mujica di nuovo in ospedale

agenzia

Il suo medico: 'Se migliorano le sue condizioni, tornerà a casa'

MONTEVIDEO, 05 SET – L’89enne ex presidente dell’Uruguay José ‘Pepe’ Mujica è stato ricoverato per la terza volta negli ultimi giorni in un ospedale della capitale Montevideo per sottoporsi a una serie di nuovi esami. A riferirlo il sua medico Raquel Pannone, che ha detto ai media locali che ‘Pepe’ “è fragile” ed è stato ricoverato per “potersi idratare e stabilizzarsi”. “Se riusciremo a migliorare le sue condizioni generali, tornerà a casa”, ha detto Pannone, precisando che “non è grave” ma “è debole” a causa “della fibrosi all’esofago e della radioterapia effettuata”. La fibrosi all’esofago è un effetto collaterale del tumore all’esofago con cui combatte Mujica e che, ha informato Pannone “al momento sarebbe in fase di remissione”, anche se secondo il medico “non si può ancora dire sia guarito” mentre “la fibrosi rende difficile per lui alimentarsi”. La dottoressa Pannone ha aggiunto che ‘Mujica “ha perso peso e massa muscolare” e che è in una camera, con al fianco la moglie, l’ex vicepresidente Lucía Topolansky. Recentemente, in un’intervista concessa al New York Times, lo stesso Mujica aveva ammesso di sentirsi fisicamente “distrutto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA